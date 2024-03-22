Ваулз раскритиковал «Уильямс» за отсутствие запасного шасси и высказался о Сардженте

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз прокомментировал решение отдать единственное целое шасси команды Александеру Албону и тот факт, что у «Уильямса» в принципе не было запасного шасси на старте сезона Формулы-1.

«В современной Формуле-1 неприемлемо не иметь запасного шасси, однако это отражение того, как мы отставали от графика зимой, и иллюстрация причин, почему нам нужны существенные изменения, чтобы команда оказалась в более выгодном положении в будущем. В результате нам пришлось принять сегодня очень сложные решения.

Пусть Логан и не должен был страдать из-за ошибки, которую он не допускал, каждая гонка имеет значение, когда средняя группа пелотона как никогда плотная. Так что нам пришлось принять решение, чтобы иметь максимальный потенциал набрать очки в этот уикенд. Это решение не далось нам легко, и мы не в состоянии достаточно отблагодарить Логана за его благородное принятие ситуации. Это демонстрирует его посвящённость команде, он настоящий командный игрок. Это сложный уикенд для «Уильямса», и мы больше никогда не поставим себя в такую ситуацию», — приводит слова Ваулза пресс-служба команды.