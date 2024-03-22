Вольф высказался после 18-го времени Хэмилтона во 2-й тренировке ГП Австралии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал выступление пилота команды Льюиса Хэмилтона во второй тренировке Гран-при Австралии. По её итогам британец был 18-м. В первой свободной практике Льюис показал девятый результат.

«Мы поэкспериментировали с настройками, но прибавки в скорости не получили. Думаю, во второй сессии мы действительно произвели довольно серьёзные изменения в настройках болида Льюиса, и это привело к очень неприятным последствиям. Но именно для этого мы и участвуем в тренировках. Сейчас нам не хватает темпа. В целом это был не самый удачный день.

Если бы я сказал, что не разочарован, это было бы неправдой. Конечно, мы все разочарованы. Мы так усердно работаем над разными областями, но, похоже, пока не нашли то единственное средство, которое поможет нам двигаться в правильном направлении. Однако мы будем продолжать бороться», — приводит слова Вольфа Crash.net.