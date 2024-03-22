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Себастьян Феттель проведёт 36-часовые тесты на гиперкаре «Порше 963»

Себастьян Феттель проведёт 36-часовые тесты на гиперкаре «Порше 963»
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель примет участие в 36-часовых тестах Porsche Penske в Арагоне, где команда готовит гиперкары к «24 часам Ле-Мана». Об этом информирует пресс-служба гоночного коллектива.

Сообщается, что Феттель уже провёл много времени на симуляторе, а 21 марта проехал первые круги за рулём реального гиперкара.

Фото: newsroom.porsche.com

«С нетерпением жду возможности протестировать «Порше 963». У меня уже была возможность почувствовать машину во время выступления в Вайзахе. Всегда следил за другими гоночными сериями. Моё любопытство к гонкам на выносливость и побудило меня к новому вызову. С нетерпением жду гонки в Арагоне и возможности провести время за рулём», — сказал Феттель.

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