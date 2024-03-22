«Трасса подходит им больше». Перес выделил главного соперника «Ред Булл» в Австралии

Мексиканский Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался о выступлении команды в первых двух тренировках Гран-при Австралии, выразив мнение, что местная трасса подходит итальянской команде «Феррари».

«Я думаю, «Феррари» здесь выглядит сильно. Эта трасса, похоже, подходит им больше. Они конкурентоспособны на длинных отрезках. Победить их в этот уикенд будет непросто. Интересно посмотреть, как мы справимся с ними.

Это была непростая пятница. Нам предстоит много работы. Трасса очень сложна, потому что видимость очень плохая, а солнце светит низко – прямо в лицо. Но мы в хорошей форме. Завтра мы должны показать сильное выступление», — приводит слова Переса SoyMotor.

Завтра, 23 марта, состоятся третья свободная практика и квалификация.