Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Трасса подходит им больше». Перес выделил главного соперника «Ред Булл» в Австралии

«Трасса подходит им больше». Перес выделил главного соперника «Ред Булл» в Австралии
Аудио-версия:
Комментарии

Мексиканский Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался о выступлении команды в первых двух тренировках Гран-при Австралии, выразив мнение, что местная трасса подходит итальянской команде «Феррари».

«Я думаю, «Феррари» здесь выглядит сильно. Эта трасса, похоже, подходит им больше. Они конкурентоспособны на длинных отрезках. Победить их в этот уикенд будет непросто. Интересно посмотреть, как мы справимся с ними.
Это была непростая пятница. Нам предстоит много работы. Трасса очень сложна, потому что видимость очень плохая, а солнце светит низко – прямо в лицо. Но мы в хорошей форме. Завтра мы должны показать сильное выступление», — приводит слова Переса SoyMotor.

Завтра, 23 марта, состоятся третья свободная практика и квалификация.

Материалы по теме
Ферстаппен отреагировал на потерю времени и длинной серии кругов на тренировке
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android