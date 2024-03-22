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«Конечно, очки в обеих гонках». Никита Бедрин — о целях после сильной квалификации в Ф-3

«Конечно, очки в обеих гонках». Никита Бедрин — о целях после сильной квалификации в Ф-3
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Российский гонщик PHM AIX Racing Никита Бедрин прокомментировал своё четвёртое место в квалификации второго этапа Формулы-3 сезона-2024, проходящего в австралийском Мельбурне.

«Всю квалификацию машина работала хорошо. Уже в первой попытке мы были на четвёртом месте. Удивительно, но мне не хватало скорости, однако я всё равно был четвёртым. Я этого не совсем понимал, но знал, что дела идут хорошо, поэтому сохранял спокойствие.

Красный флаг не помог нам, потому что многие другие гонщики успели закончить свой круг, а я – нет. Я знал, что у меня будет только одна попытка, её нужно провести чисто. Из-за этого давление было ещё больше, но я рад, что смог проехать хороший круг, когда это было нужно.

Теперь наша цель – завоевать очки в обеих гонках, особенно в основной. Я не знаю, каким будет наш темп, но это не самая лёгкая трасса для обгонов. В Бахрейне у нас был не лучший гоночный темп, посмотрим, и, конечно, я приложу все усилия», — приводит слова Бедрина официальный сайт Формулы-3.

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