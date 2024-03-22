«Они оба слишком медленные». Марко раскритиковал и Цуноду, и Риккардо

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко жёстко раскритиковал обоих гонщиков команды «РБ», назвав их слишком медленными.

«Для них многое поставлено на карту. Оба, возможно, надеются на место в основной команде «Ред Булл», но для этого кто-то один из них должен быть намного впереди другого. Пока Риккардо немного отстаёт. Но скажем так: у Цуноды хорошая скорость в квалификации. Однако в гонке они оба слишком медленные.

Я думаю, что в каждой из первых двух гонок можно было получить хотя бы одно очко. Очень сложно набирать очки, будучи позади пятёрки лучших команд, и, когда такая возможность есть, никак нельзя совершать ошибки. Нужно всё делать правильно.

Если говорить о будущем «Ред Булл», то мы довольны Пересом, но он уже не молод. Как и Риккардо. Возможно, мы обратим внимание на кого-то ещё. Лиам Лоусон? Сперва ему нужно проявить себя. Но то, что он показал в прошлом году, было очень впечатляюще», — приводит слова Марко Sky Germany.