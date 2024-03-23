Формула-1, Гран-при Австралии — 2024: квалификация, онлайн-трансляция

В субботу утром, 23 марта, на трассе в Альберт-Парке состоится квалификация третьего этапа сезона-2024 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Австралии. Этап принимает трасса в Альберт-Парке (Мельбурн). Начало квалификации запланировано на 8:00 мск.

Напомним, в сезоне-2023 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший трёхкратным чемпионом мира. В сезоне-2024 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.

Впервые трасса в Альберт-Парке приняла Гран-при Австралии в 1996 году.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Австралии — 2024. Онлайн-трансляция квалификации