«Коробка расколота пополам, двигатель сильно повреждён». Ваулз — о разбитой машине

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз рассказал о степени повреждений болида Алекса Албона после аварии в первой тренировке на Гран-при Австралии.

«Ущерб огромен. Коробка передач расколота пополам, двигатель имеет большие повреждения, а шасси не подлежит ремонту на месте.

Для меня главное, что с Алексом всё в порядке. Это была большая авария, по трассе раскидало много обломков. В таких обстоятельствах здоровье гонщика стоит на первом месте.

В результате реорганизационной работы, которая велась зимой, мы до предела нагрузили команду. Мы зашли настолько далеко, насколько это было возможно, и в результате работа над созданием запасного шасси затянулась. Ни одна команда не планирует ехать на Гран-при без запасного шасси. Поступая так, вы рискуете тем, что один из пилотов пропустит гонку, и именно с такой ситуацией мы столкнулись сегодня», — приводит слова Ваулза издание Race Fans.