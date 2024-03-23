«Сейчас у Даниэля не много шансов на место в «Ред Булл». Бывший пилот Ф-1 — о Риккардо

Бывший гонщик Формулы-1, победитель «24 часов Ле-Мана» Дэвид Брэбем считает, что у его соотечественника Даниэля Риккардо на данный момент не очень много шансов получить место в команде «Ред Булл».

«Вероятно, ему не хватает страсти, чтобы выступать на том уровне, который удовлетворил бы «Ред Булл». В его голове всё ещё происходит перезагрузка, благодаря которой он пытается вернуться на тот прежний высший, высший, высший уровень.

Сейчас Цунода превосходит его. На данный момент у Даниэля не так уж много шансов получить место в «Ред Булл». Как он собирается конкурировать с Ферстаппеном, если не может превзойти Цуноду?

Ему следует копнуть глубже, измениться ещё больше, чтобы вернуться на вершину. Дэн — очень хороший, приятный парень, он всем нравится. Ему нужно сосредоточиться на своём выступлении, закрыться от окружающего мира и ни с кем не разговаривать. Я бы на его месте проводил время только со своими инженерами, а остальные пусть подождут», — приводит слова Брэбема Wide World Of Sports.