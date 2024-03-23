Леклер — лучший в третьей тренировке ГП Австралии, Ферстаппен — 2-й, Сайнс-младший — 3-й
Сегодня, 23 марта, в Мельбурне завершилась третья свободная практика Гран-при Австралии Формулы-1. Лучший результат по итогам заезда показал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Вторым был Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Третьим оказался также представитель «Феррари» Карлос Сайнс-младший.
Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал четвёртый результат.
Формула-1. Гран-при Австралии. Первая свободная практика:
- Шарль Леклер («Феррари») 1:16.714.
- Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.020.
- Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0.077.
- Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.092.
- Джордж Расселл («Мерседес») +0.172.
- Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.283.
- Серхио Перес («Ред Булл») +0.300.
- Оскар Пиастри («Макларен») +0.373.
- Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.627.
- Ландо Норрис («Макларен») +0.776.
- Юки Цунода («РБ») +0.959.
- Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1.038.
- Александер Албон («Уильямс») +1.045.
- Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1.162.
- Эстебан Окон («Альпин») +1.206.
- Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.227.
- Кевин Магнуссен («Хаас») +1.247.
- Даниэль Риккардо («РБ») +1.249.
- Пьер Гасли («Альпин») +1.676.
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