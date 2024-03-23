Леклер — лучший в третьей тренировке ГП Австралии, Ферстаппен — 2-й, Сайнс-младший — 3-й

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Сегодня, 23 марта, в Мельбурне завершилась третья свободная практика Гран-при Австралии Формулы-1. Лучший результат по итогам заезда показал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Вторым был Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Третьим оказался также представитель «Феррари» Карлос Сайнс-младший.

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал четвёртый результат.

Формула-1. Гран-при Австралии. Первая свободная практика: