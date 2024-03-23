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Леклер — лучший в третьей тренировке ГП Австралии, Ферстаппен — 2-й, Сайнс-младший — 3-й

Леклер — лучший в третьей тренировке ГП Австралии, Ферстаппен — 2-й, Сайнс-младший — 3-й
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Сегодня, 23 марта, в Мельбурне завершилась третья свободная практика Гран-при Австралии Формулы-1. Лучший результат по итогам заезда показал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Вторым был Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Третьим оказался также представитель «Феррари» Карлос Сайнс-младший.

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал четвёртый результат.

Формула-1. Гран-при Австралии. Первая свободная практика:

  1. Шарль Леклер («Феррари») 1:16.714.
  2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.020.
  3. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0.077.
  4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.092.
  5. Джордж Расселл («Мерседес») +0.172.
  6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.283.
  7. Серхио Перес («Ред Булл») +0.300.
  8. Оскар Пиастри («Макларен») +0.373.
  9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.627.
  10. Ландо Норрис («Макларен») +0.776.
  11. Юки Цунода («РБ») +0.959.
  12. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1.038.
  13. Александер Албон («Уильямс») +1.045.
  14. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1.162.
  15. Эстебан Окон («Альпин») +1.206.
  16. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.227.
  17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.247.
  18. Даниэль Риккардо («РБ») +1.249.
  19. Пьер Гасли («Альпин») +1.676.
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