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Ферстаппен завоевал поул на Гран-при Австралии, Сайнс — второй, Хэмилтон — 11-й

Ферстаппен завоевал поул на Гран-при Австралии, Сайнс — второй, Хэмилтон — 11-й
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На трассе в Альберт-Парке завершилась квалификация Гран-при Австралии Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе время продемонстрировал гонщик «Феррари» Карлос Сайнс, а третий результат у пилота «Ред Булл» Серхио Переса.

Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация:

Результаты третьего сегмента:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:15.915.
2. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:16.185.
3. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:16.274.
4. Ландо Норрис («Макларен») — 1:16.315.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 1:16.435.
6. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:16.572.
7. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:16.724.
8. Юки Цунода («РБ») — 1:16.788.
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:17.072.
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:17.552.

После второго сегмента вылетели:
11. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:16.960.
12. Александер Албон («Уильямс») — 1:17.167.
13. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:17.340.
14. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:17.427.
15. Эстебан Окон («Альпин») — 1:17.697.

После первого сегмента вылетели:
16. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1:17.976.
17. Пьер Гасли («Альпин») — 1:17.982.
18. Даниэль Риккардо («РБ») — 1:18.085.
19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:18.188.

Логан Сарджент («Уильямс») не участвовал в квалификации.

Формула-1 2024. Этап 3, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Квалификация
23 марта 2024, суббота. 08:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:15.915
2
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
+0.270
3
Серхио Перес
Red Bull
+0.359
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