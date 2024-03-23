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Ферстаппен завоевал поул на Гран-при Австралии, Сайнс — второй, Хэмилтон — 11-й

На трассе в Альберт-Парке завершилась квалификация Гран-при Австралии Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе время продемонстрировал гонщик «Феррари» Карлос Сайнс, а третий результат у пилота «Ред Булл» Серхио Переса.

Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация:

Результаты третьего сегмента:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:15.915.

2. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:16.185.

3. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:16.274.

4. Ландо Норрис («Макларен») — 1:16.315.

5. Шарль Леклер («Феррари») — 1:16.435.

6. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:16.572.

7. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:16.724.

8. Юки Цунода («РБ») — 1:16.788.

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:17.072.

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:17.552.

После второго сегмента вылетели:

11. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:16.960.

12. Александер Албон («Уильямс») — 1:17.167.

13. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:17.340.

14. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:17.427.

15. Эстебан Окон («Альпин») — 1:17.697.

После первого сегмента вылетели:

16. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1:17.976.

17. Пьер Гасли («Альпин») — 1:17.982.

18. Даниэль Риккардо («РБ») — 1:18.085.

19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:18.188.

Логан Сарджент («Уильямс») не участвовал в квалификации.