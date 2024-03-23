Ферстаппен завоевал поул на Гран-при Австралии, Сайнс — второй, Хэмилтон — 11-й

На трассе в Альберт-Парке завершилась квалификация Гран-при Австралии Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе время продемонстрировал гонщик «Феррари» Карлос Сайнс, а третий результат у пилота «Ред Булл» Серхио Переса.
Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация:
Результаты третьего сегмента:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:15.915.
2. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:16.185.
3. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:16.274.
4. Ландо Норрис («Макларен») — 1:16.315.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 1:16.435.
6. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:16.572.
7. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:16.724.
8. Юки Цунода («РБ») — 1:16.788.
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:17.072.
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:17.552.
После второго сегмента вылетели:
11. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:16.960.
12. Александер Албон («Уильямс») — 1:17.167.
13. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:17.340.
14. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:17.427.
15. Эстебан Окон («Альпин») — 1:17.697.
После первого сегмента вылетели:
16. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1:17.976.
17. Пьер Гасли («Альпин») — 1:17.982.
18. Даниэль Риккардо («РБ») — 1:18.085.
19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:18.188.
Логан Сарджент («Уильямс») не участвовал в квалификации.