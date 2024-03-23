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Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Австралии

Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Австралии
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Победитель квалификации Гран-при Австралии пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свой результат и поделился ожиданиями от завтрашней гонки.

«Сегодня ход квалификации был непредсказуемым, и я рад, что оказался на первом месте. Оба круга в третьем сегменте были хорошими, я получал удовольствие.

Уикенд для нас складывается не так уж и просто, но нам удалось собрать всё воедино. «Феррари» сильно смотрелась на длинных отрезках, так что насчёт гонки есть вопросы. Но я полагаю, что это делает её ожидание захватывающим», — сказал нидерландский гонщик по окончании квалификации в эфире Sky Sports.

Отметим, что Макс Ферстаппен выиграл все три квалификационных заезда в этом сезоне. Он уверенно лидирует в личном зачёте чемпионата, имея в активе 51 очко.

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