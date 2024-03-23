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Карлос Сайнс: я рад быть на первом ряду после того, как с трудом вернулся за руль

Карлос Сайнс: я рад быть на первом ряду после того, как с трудом вернулся за руль
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал свой результат (второе место) в квалификации на Гран-при Австралии и рассказал о своём состоянии после перенесённой в Саудовской Аравии операции по удалению аппендикса.

«Всем спасибо. Это были трудные недели для меня, и я рад лидировать по ходу квалификации и оказаться на первом ряду после того, как вообще с трудом вернулся за руль. Вчера в начале тренировок мне было непросто, но я смог прибавить по ходу уикенда и теперь чувствую себя увереннее.

Не собираюсь врать: я всё ещё испытываю дискомфорт, когда пилотирую, но я справляюсь. Но боли нет, только серьёзный дискомфорт и странные ощущения. Однако боли нет, что позволяет мне атаковать по максимуму», — сказал испанский гонщик по окончании квалификации в эфире Sky Sports.

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