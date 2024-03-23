Перес раскрыл ошибку, которую допустил на финальном круге в квалификации

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес (третье место) заявил, что он мог добиться большего в квалификации Гран-при Австралии, но ему помешала ошибка на первом секторе в последней попытке.

«Определённо, я мог добиться большего. Первый сектор у меня не получился — особенно первый поворот. На финальном круге я не проехал эту связку как следует, и это сразу же стоило полутора десятых.

Но я всё равно доволен, учитывая то, как мы выглядели весь уикенд. Впереди борьба с «Феррари» и всем остальным пелотоном. Износ резины высок, будет интересно посмотреть, как всё сложится. Посмотрим, кто справится лучше с износом резины. Стартовая позиция сейчас не так важна», — сказал мексиканский гонщик по окончании квалификации в эфире Sky Sports.