Льюис Хэмилтон признал, что Расселл лучше справляется с машиной W15

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признал, что его напарник по команде Джордж Расселл лучше справляется с машиной W15. Семикратный чемпион Формулы-1 заявил об этом после своего непопадания в финал квалификации на Гран-при Австралии. Это третий уикенд подряд, когда Хэмилтон проигрывает в квалификации Джорджу Расселлу.

«Я не знаю, хорошо ли я справляюсь с машиной. Я имею в виду, у Джорджа это получается лучше. Он опередил меня в квалификациях трижды подряд. Кажется, дела у него идут намного лучше, чем у меня.

Я просто стараюсь не отчаиваться и продолжаю считать, что всё могло быть и хуже», — приводит слова Льюиса Хэмилтона официальный сайт Формулы-1.

В сегодняшней квалификации Джордж Расселл показал седьмой результат, а Льюис Хэмилтон – 11-й.