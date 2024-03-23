«Невероятный результат!» Марко высказался о восьмом месте Цуноды

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко похвалил гонщика «РБ» Юки Цуноду, показавшего восьмое время в квалификации Гран-при Австралии Формулы-1.

«Невероятный результат! Он всё время был на уровне и не допускал ошибок. Я надеюсь, что теперь он попадёт в очки. Скорость есть, но она была и в двух первых Гран-при. Это потрясающе: первые пять команд так сильны, но он всё равно пробился в третий сегмент, невероятно!» — приводит слова Марко Motorsport-Magazin.

Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация:

Результаты третьего сегмента:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:15.915.

2. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:16.185.

3. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:16.274.

4. Ландо Норрис («Макларен») — 1:16.315.

5. Шарль Леклер («Феррари») — 1:16.435.

6. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:16.572.

7. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:16.724.

8. Юки Цунода («РБ») — 1:16.788.

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:17.072.

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:17.552.

После второго сегмента вылетели:

11. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:16.960.

12. Александер Албон («Уильямс») — 1:17.167.

13. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:17.340.

14. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:17.427.

15. Эстебан Окон («Альпин») — 1:17.697.

После первого сегмента вылетели:

16. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1:17.976.

17. Пьер Гасли («Альпин») — 1:17.982.

18. Даниэль Риккардо («РБ») — 1:18.085.

19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:18.188.