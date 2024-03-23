Россиянин Бедрин лишился места в очках по итогам спринта Ф-3 в Мельбурне

Российский гонщик Никита Бедрин лишился очков по итогам спринтерской гонки этапа Формулы-3 в Мельбурне. Бедрин получил штраф в 10 секунд за то, что обогнал Себастьяна Монтойю за пределами трассы, и опустился с восьмой позиции на 21-ю. Пять штрафных секунд за несоблюдение границ трассы в борьбе с Монтойей заработал Дино Беганович, финишировавший шестым. Это опустило пилота на 13-ю позицию.

Формула-3. Мельбурн. Спринтерская гонка. Окончательные результаты.

1. Мартиниус Стенсхорн — 20 кругов.

2. Арвин Линдблад +1.673.

3. Лауренс ван Хупен +1.958.

4. Мари Бойя +3.165.

5. Оливер Гёте +4.152.

6. Габриэле Мини +5.158.

7. Александр Данн +6.485.

8. Себастьян Монтойя +7.122.

9. Леонардо Форнароли +7.311.

10. Кристиан Мэнселл +7.747…

13. Дино Беганович +9.735…

21. Никита Бедрин +15.474…

… Люк Браунинг — сошёл.