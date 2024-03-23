Албон хочет заработать несколько очков в знак признательности Сардженту

Пилот «Уильямса» Алекс Албон назвал своего напарника по команде Логана Сарджента истинным джентльменом, и заявил, что лучшей отплатой для американца станет получение им очков в воскресной гонке.

«Он повёл себя как истинный джентльмен, как настоящий член команды. Мы с ним общаемся, всегда общаемся, мы открыты как команда. Я помогал ему во второй тренировке, а когда было принято это решение, он помогал мне.

Я чувствую дополнительную ответственность и беру её на себя. В то же время единственное, что вы можете сделать в этой ситуации, это сосредоточиться на своей работе, оставить всё позади и относиться к этому уикенду как к обычному. Лучшее, что я могу сделать для Логана, это просто заработать в гонке несколько очков», — приводит слова Албона ESPN.

Алекс Албон занял в квалификации 12-е место.