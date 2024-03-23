Карлос Сайнс рассказал, каково пилотировать без аппендикса

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал о своих ощущениях от пилотирования болида Формулы-1 всего через две недели после того, как ему удалили аппендикс.

«Это были тяжёлые пару недель. Я провёл много дней в постели, ожидая, смогу ли участвовать в этом уикенде. Не буду обманывать, я нахожусь не в лучшем состоянии. Но могу соревноваться», — приводит слова испанца издание F1i.

Сайнс говорит, что ему помог опыт Алекса Албона, который перенёс аналогичную операцию в Монце перед Гран-при Италии 2022 года, когда его в последний момент заменил Ник де Врис.

«Я прочувствовал на себе то, о чём сказал мне Алекс. Из-за перегрузки и всего остального ощущение, словно внутри всё двигается больше, чем обычно. Нужно больше напрягать тело, но к этому привыкаешь. Боли нет, просто странное ощущение, к которому нужно привыкнуть», — отметил Карлос.