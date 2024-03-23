Леклер нацелен побороться с Пересом, поскольку Ферстаппен слишком силён

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что после пятого места по итогам квалификации Гран-при Австралии в гонке его целью станет Серхио Перес, так как лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен слишком силён.

«Я заметил, что «Ред Булл» стали использовать двигатель на полную. Уже утром мы теряли три десятых на отрезке с седьмого по девятый повороты. В тот момент я понял, что завоевать поул будет трудно.

Но завтра будет длинная гонка, и я постараюсь максимально использовать все возможности. Честно говоря, будет сложно побороться за победу, потому что Макс [Ферстаппен] слишком силён. А вот Чеко [Перес] может стать нашей целью. Но они снова кажутся очень сильными, вчера мы думали, что у них меньше темпа.

В целом моя цель – попытаться отыграться и подняться на подиум. Если для этого нужно будет обойти Чеко, то мы постараемся это сделать», — приводит слова Леклера издание Motorsport.