Елена Докич повредила глаз гравием после вылета Фернандо Алонсо

Бывшая четвёртая ракетка мира, победительница 10 турниров WTA, финалистка Открытого чемпионата Франции — 2006 в парном разряде австралийская теннисистка Елена Докич получила травму глаза во время просмотра пятничных тренировок на Гран-при Австралии.

Докич была гостем команды «Мерседес» и смотрела тренировку в Альберт-Парке из ВИП-ложи, но после того, как двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо вылетел в гравий, часть мусора, поднятого машиной «Астон Мартин», попала прямо в правый глаз Докич, в результате чего ей потребовалась помощь медработников.

«Фернандо Алонсо вылетел с трассы, и частицы гравия из-под задних колёс его машины попали мне прямо в правый глаз. Пришлось полечить его, но всё хорошо. Просто кровь и поцарапанный глаз. Я выживу», — написала Докич у себя в соцсетях.