Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Елена Докич повредила глаз гравием после вылета Фернандо Алонсо

Елена Докич повредила глаз гравием после вылета Фернандо Алонсо
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая четвёртая ракетка мира, победительница 10 турниров WTA, финалистка Открытого чемпионата Франции — 2006 в парном разряде австралийская теннисистка Елена Докич получила травму глаза во время просмотра пятничных тренировок на Гран-при Австралии.

Докич была гостем команды «Мерседес» и смотрела тренировку в Альберт-Парке из ВИП-ложи, но после того, как двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо вылетел в гравий, часть мусора, поднятого машиной «Астон Мартин», попала прямо в правый глаз Докич, в результате чего ей потребовалась помощь медработников.

«Фернандо Алонсо вылетел с трассы, и частицы гравия из-под задних колёс его машины попали мне прямо в правый глаз. Пришлось полечить его, но всё хорошо. Просто кровь и поцарапанный глаз. Я выживу», — написала Докич у себя в соцсетях.

Материалы по теме
«Я не был полностью уверен в машине». Алонсо — о своей финальной попытке
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android