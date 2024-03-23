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Пиастри дал тревожный для «Макларена» прогноз на гонку в Австралии

Пиастри дал тревожный для «Макларена» прогноз на гонку в Австралии
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Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Австралии, а также поделился ожиданиями от гонки. Напомним, Пиастри стал шестым.

«Пока что мы довольны уикендом. Первый и второй сегменты получились сильными, а в третьем я допустил слишком много ошибок, и это главная причина, почему я нахожусь там, где нахожусь. Думаю, мы могли бы сделать лучше пару вещей.

Гонка будет тяжёлой. Мы выглядели довольно сильно, но то же касается и машин вокруг. Нужно выйти за предел, чтобы обойти «Ред Булл» и «Феррари». Если мы не откатимся назад, день получится хорошим», — приводит слова Пиастри Speecafe.

Напомним, гонка Гран-при Австралии состоится завтра, 24 марта, начало – в 8:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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