Ферстаппен объяснил замену двигателя во время пятничных заездов

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал замену двигателя на своей машине во время пятничных заездов. Напомним, голландец наехал на бордюр во время первой свободной практики, из-за чего пропустил половину второй.

«Вчера я наехал на бордюр. Механики захотели заменить двигатель, на всякий случай. Мы могли бы продолжить выступление на том двигателе, но они захотели произвести замену, чтобы не рисковать», — приводит слова Ферстаппена Viaplay.

Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:15.915.

2. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:16.185.

3. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:16.274.

4. Ландо Норрис («Макларен») — 1:16.315.

5. Шарль Леклер («Феррари») — 1:16.435.

6. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:16.572.

7. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:16.724.

8. Юки Цунода («РБ») — 1:16.788.

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:17.072.

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:17.552.