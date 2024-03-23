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Ферстаппен объяснил замену двигателя во время пятничных заездов

Ферстаппен объяснил замену двигателя во время пятничных заездов
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Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал замену двигателя на своей машине во время пятничных заездов. Напомним, голландец наехал на бордюр во время первой свободной практики, из-за чего пропустил половину второй.

«Вчера я наехал на бордюр. Механики захотели заменить двигатель, на всякий случай. Мы могли бы продолжить выступление на том двигателе, но они захотели произвести замену, чтобы не рисковать», — приводит слова Ферстаппена Viaplay.

Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:15.915.
2. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:16.185.
3. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:16.274.
4. Ландо Норрис («Макларен») — 1:16.315.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 1:16.435.
6. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:16.572.
7. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:16.724.
8. Юки Цунода («РБ») — 1:16.788.
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:17.072.
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:17.552.

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