Глава «Астон Мартин» объяснил проблемы Алонсо в квалификации

Глава «Астон Мартин» Майк Крак прокомментировал выступление команды в квалификации Гран-при Австралии.

В частности, Крак сообщил, что проблемы Фернандо Алонсо, пожаловавшегося на проблемы с управлением, были связаны с днищем, повреждённым после того, как испанец выехал на гравий.

«Обе машины прошли в третий сегмент, что даёт нам возможность сильно провести гонку завтра. Но мы могли бы выступить и лучше, чем девятое и десятое места, вероятно», — приводит слова Крака издание Formel1.de.

Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:15.915.

2. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:16.185.

3. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:16.274.

4. Ландо Норрис («Макларен») — 1:16.315.

5. Шарль Леклер («Феррари») — 1:16.435.

6. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:16.572.

7. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:16.724.

8. Юки Цунода («РБ») — 1:16.788.

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:17.072.

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:17.552.