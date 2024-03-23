Глава «Астон Мартин» объяснил проблемы Алонсо в квалификации

Глава «Астон Мартин» Майк Крак прокомментировал выступление команды в квалификации Гран-при Австралии.
В частности, Крак сообщил, что проблемы Фернандо Алонсо, пожаловавшегося на проблемы с управлением, были связаны с днищем, повреждённым после того, как испанец выехал на гравий.
«Обе машины прошли в третий сегмент, что даёт нам возможность сильно провести гонку завтра. Но мы могли бы выступить и лучше, чем девятое и десятое места, вероятно», — приводит слова Крака издание Formel1.de.
Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:15.915.
2. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:16.185.
3. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:16.274.
4. Ландо Норрис («Макларен») — 1:16.315.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 1:16.435.
6. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:16.572.
7. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:16.724.
8. Юки Цунода («РБ») — 1:16.788.
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:17.072.
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:17.552.