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Расселл: у меня нет сомнений в машине, в отличие от Хэмилтона

Расселл: у меня нет сомнений в машине, в отличие от Хэмилтона
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Австралии. Напомним, британец стал седьмым, в очередной раз опередив своего напарника и соотечественника Льюиса Хэмилтона, занявшего 11-е место.

«У меня определённо нет сомнений в работе моей стороны гаража и моей машины, в отличие от Льюиса. Я вполне доволен тем, как ведёт себя машина, просто нам не хватает темпа. День получился тяжёлым, но в результате мы заняли седьмое место. Износ шин в гонке будет сильным, поэтому предстоит борьба», — приводит слова Расселла издание PlanetF1.

Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:15.915.
2. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:16.185.
3. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:16.274.
4. Ландо Норрис («Макларен») — 1:16.315.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 1:16.435.
6. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:16.572.
7. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:16.724.
8. Юки Цунода («РБ») — 1:16.788.
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:17.072.
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:17.552.

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