Алонсо попал под расследование за свои действия перед аварией Расселла

Стюарды Гран-при Австралии Формулы-1 объявили, что расследуют все обстоятельства аварии гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла на предпоследнем круге гонки. Судьи предположили, что британский пилот теоретически мог потерять контроль над машиной из-за действий испанского гонщика «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, который мог затормозить перед шестым поворотом раньше, чем обычно. Алонсо мог так поступить, чтобы испортить Расселлу прохождение поворота перед двумя зонами DRS.

Алонсо занял по итогам Гран-при Австралии Формулы-1 шестое место.

Формула-1. Гран-при Австралии. Гонка:

1. Карлос Сайнс («Феррари») — 58 кругов.

2. Шарль Леклер («Феррари») +2,366.

3. Ландо Норрис («Макларен») +5,904.

4. Оскар Пиастри («Макларен») +35,770.

5. Серхио Перес («Ред Булл») +56,309.

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.20,992.

7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.33,222.

8. Юки Цунода («РБ») +1.35,601.

9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.44,553.

10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

11. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.

12. Даниэль Риккардо («РБ») +1 круг.

13. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.

14. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг.

15. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1 круг.

16. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.

17. Джордж Расселл («Мерседес») — сошёл.

18. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — сошёл.

19. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – сошёл.