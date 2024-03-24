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Шарль Леклер рассказал о проблемах на втором отрезке гонки

Шарль Леклер рассказал о проблемах на втором отрезке гонки
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, как сложилась его гонка на Гран-при Австралии в Мельбурне.

«Очень рад за команду, приятно знать, что мы способны на такое. Карлос провёл невероятный уикенд после операции, поразительная гонка.

У меня на втором отрезке возникло больше проблем, мне не удалось справиться с шинами, но последний отрезок был позитивным. Вначале мы должны были защищаться от атак сзади, поэтому я остановился на первый пит-стоп раньше, и это сыграло Карлосу на руку. Тем не менее он справился лучше меня и заслужил эту победу. Очень рад за него», — сказал монегаск после финиша гонки.

Шарль Леклер занял в сегодняшней гонке второе место. В чемпионате он занимает второе место, уступая пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену 4 очка.

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