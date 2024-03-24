Ландо Норрис: наш темп был выше, чем у Леклера

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал свою гонку на Гран-при Австралии, отметив, что по чистой скорости он был быстрее Шарля Леклера.

«Очень хороший день для нас. Я доволен результатом и горжусь командой — третье и четвёртое места — это очень много очков в чемпионате. Мы проиграли Шарлю, хотя считаю, что наш темп был лучше. Он подрезал нас на первом пит-стопе.

Снимаю шляпу перед «Феррари» и Карлосом Сайнсом — они были быстры весь уикенд. Мы тоже совершили шаг вперёд — я уверенно контролировал шины. Я не ожидал быть на подиуме, так что очень доволен. Эта трасса подходит нам чуть больше, мы могли атаковать и найти больше скорости, но «Феррари» и «Ред Булл» всё ещё на шаг или два впереди. Нам нужно догонять их», — сказал Норрис после окончания гонки.

Ландо Норрис занял в сегодняшней гонке третье место. В личном зачете чемпионата он занимает шестую позицию.