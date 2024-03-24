Серхио Перес: «Феррари» выиграла бы, даже если бы Ферстаппен не сошёл

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес заявил, что команда «Феррари» в любом случае одержала бы победу на Гран-при Австралии, даже если бы напарник мексиканца Макс Ферстаппен не сошёл с дистанции из-за поломки тормозов.

«К сожалению, нам просто не хватало темпа на протяжении всего уикенда. Думаю, с самого начала у нас были проблемы. Мы видели, что сегодня «Феррари» и «Макларен» были на шаг впереди нас.

Нам не удалось найти баланс управляемости. Нужно поработать над этим перед следующими гонками. Тут было уникальное асфальтовое покрытие, и на протяжении всего уикенда нам не удавалось обеспечить максимально возможный уровень сцепления с трассой.

«Феррари» выиграла бы эту гонку, даже если бы Макс не сошёл. Абсолютно точно. Мы уже видели, как на похожей трассе в Вегасе они были сильнее нас, а у нас были проблемы с передними шинами», — приводит слова Переса Sky Sports.