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Хорнер прокомментировал сход Ферстаппена в Австралии

Хорнер прокомментировал сход Ферстаппена в Австралии
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу схода пилота команды Макса Ферстаппена на Гран-при Австралии.

«Это проблема с тормозами, и, похоже, она была с самого начала гонки, поэтому Макс описал её как срабатывание ручного тормоза, из-за чего у него было несколько моментов, когда жар нарастал и нарастал, и в результате возникло возгорание. Мы изучим повреждения и поймём, что их вызвало.

Гонщик всегда будет расстроен, когда выходит из машины после схода. Он был очень любезен с командой. Сход с дистанции одинаково ранит всех. Нужно извлечь из этого урок и понять, что послужило причиной. Примечательно, что после трёх гонок он по-прежнему лидирует в чемпионате мира, даже несмотря на этот сход», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

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