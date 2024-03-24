Двойной сход на Гран-при Австралии стал для «Мерседеса» первым почти за шесть лет

Гран-при Австралии прошёл для команды «Мерседес» крайне неудачно. На 16-м круге из-за поломки мотора сошёл семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, а на предпоследнем круге шедший на седьмом месте Джордж Расселл разбил болид при попытке обойти пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

Это первая гонка без очков для немецкой команды с Гран-при Азербайджана в Баку 2021 года. Последний двойной сход машин «Мерседеса» был почти шесть лет назад – на Гран-при Австрии 2018 года, где Льюис Хэмилтон сошёл из-за неисправности топливного насоса, а у выступавшего тогда за немецкую команду Валттери Боттаса сломалась коробка передач.

Предыдущий перед Австрией-2018 двойной сход «Мерседесов» был на Гран-при Испании — 2016, когда Льюис Хэмилтон и Нико Росберг выбили друг друга, а Макс Ферстаппен на «Ред Булл» одержал свою первую победу в Формуле-1.