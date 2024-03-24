«Нужно тоже удалить аппендикс». Ландо Норрис пошутил о победе Карлоса Сайнса

Пилот «Макларена» Ландо Норрис сфотографировался со своим близким другом Карлосом Сайнсом, выигравшим сегодняшнюю гонку на Гран-при Австралии, и пошутил, что ему тоже следует удалить аппендикс.

«Нужно тоже удалить себе аппендикс. Судя по всему, если так сделать, то выиграешь гонку… Поздравляю Карлитоса», — написал Норрис в своей соцсети.

Ландо Норрис и Карлос Сайнс Фото: из личных архивов Ландо Норриса и Карлоса Сайнса

Напомним, Карлос Сайнс две недели назад перенёс операцию по удалению аппендикса в Саудовской Аравии, из-за чего пропустил гонку в Джидде. Но уже в первой гонке после возвращения в кокпит «Феррари», на Гран-при Австралии, испанский гонщик одержал победу.

Ландо Норрис занял на Гран-при Австралии третье место, уступив Сайнсу и его напарнику по «Феррари» Шарлю Леклеру.