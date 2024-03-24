«Справедливо». Пиастри отреагировал на просьбу «Макларена» пропустить Норриса вперёд

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался по поводу просьбы команды уступить позицию партнёру Ландо Норрису во время Гран-при Австралии.

Австралиец сожалеет, что не смог завоевать подиум на глазах у родной публики, однако он признал, что обмен был справедливым, поскольку в начале гонки Норрис позволил ему обойти себя.

«Для меня это было абсолютно справедливо. Он квалифицировался передо мной вчера, догнал меня и был быстрее в тот момент гонки.

В тот момент я держался рядом с Леклером, а Ландо догонял нас обоих, так что я, честно говоря, надеялся, что он обойдёт меня и догонит Шарля. Конечно, дома я бы с удовольствием остался на третьем месте. Но для меня это было совершенно справедливо», — приводит слова Пиастри Motorsport.