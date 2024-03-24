Фернандо Алонсо получил 20 секунд штрафа и потерял две позиции

Стюарды Гран-при Австралии признали пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо виновным в опасном вождении и создании аварийной ситуации, приведшей к аварии пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла на предпоследнем круге сегодняшней гонки в Альберт-Парке.

Двукратный чемпион Формулы-1 получил три штрафных балла и штраф проездом через пит-лейн, который при невозможности отбытия наказания во время гонки конвертируется в 20 секунд к результату гонщика на финише.

Таким образом, Фернандо Алонсо пропустил в протоколе гонки своего напарника Лэнса Стролла и гонщика «РБ» Юки Цуноду. Испанский гонщик опустился с шестой позиции на восьмую.

После гонки Алонсо отметил, что у него были неполадки с машиной, поэтому он не думал о том, что происходит позади него.