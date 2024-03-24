Обновлённые результаты Гран-при Австралии после штрафа Алонсо

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Опубликованы обновлённые результаты третьего этапа Формулы-1 сезона-2024 с учётом штрафа пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, получившего 20 секунд к своему изначальному результату за создание аварийной ситуации с отягчающими обстоятельствами, приведшей к аварии гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла на предпоследнем круге гонки.

Формула-1. Гран-при Австралии. Гонка:

1. Карлос Сайнс («Феррари») — 58 кругов.

2. Шарль Леклер («Феррари») +2,366.

3. Ландо Норрис («Макларен») +5,904.

4. Оскар Пиастри («Макларен») +35,770.

5. Серхио Перес («Ред Булл») +56,309.

6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.33,222.

7. Юки Цунода («РБ») +1.35,601.

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.40,992.

9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.44,553.

10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

11. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.

12. Даниэль Риккардо («РБ») +1 круг.

13. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.

14. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг.

15. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1 круг.

16. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.

17. Джордж Расселл («Мерседес») — сошёл.

18. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — сошёл.

19. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – сошёл.