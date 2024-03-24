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Согласны ли вы со штрафом Фернандо Алонсо за инцидент с Джорджем Расселлом?

Согласны ли вы со штрафом Фернандо Алонсо за инцидент с Джорджем Расселлом?
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Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо получил штраф 20 секунд и три штрафных балла за опасное вождение. Такое решение вынесли стюарды Гран-при Австралии после финиша гонки.

На предпоследнем круге пилот «Астон Мартин» примерно на 100 метров раньше обычного сбросил газ, что привело к тому, что шедший позади пилот «Мерседеса» Джордж Расселл потерял управление своей машиной и врезался в отбойник.

Выслушав показания обоих пилотов и изучив телеметрию, стюарды признали Фернандо Алонсо виновным в инциденте и, более того, нашли в действиях испанца отягчающие обстоятельства.

После штрафа Алонсо пропустил в протоколе гонки своего напарника Лэнса Стролла и гонщика «РБ» Юки Цуноду. Он опустился с шестой позиции на восьмую.

Согласны ли вы со штрафом Фернандо Алонсо за инцидент с Джорджем Расселлом?

Проголосовать также можно по ссылке.

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