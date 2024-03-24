У полиции Дубая появился 720-сильный внедорожник на базе Mercedes-AMG G 63

Автопарк полиции Дубая пополнил внедорожник Mansory P720, созданный известным тюнинг-ателье на базе Mercedes-AMG G 63. Автомобили были переданы правоохранительным органам в рамках проходящего в эти дни Всемирного полицейского саммита.

Mansory P720 на базе Mercedes-AMG G 63 Фото: Mansory

Автомобиль оснащён 720-сильным двигателем V8 и разгоняется до 100 км/ч за 3,7 секунды. Максимальная скорость, по данным Mansory, составляет 250 км/ч. От оригинального Mercedes-AMG G 63 машину также отличают уникальный аэродинамический обвес, карбоновый капот, спойлер и другие детали.

Mansory P720 на базе Mercedes-AMG G 63 Фото: Mansory

Отметим, что на службе Дубая также состоят гибридный суперкар McLaren Artura и спецверсия Urus Performante мощностью почти 700 лошадиных сил, подготовленная для правоохранителей в Lamborghini Automobili.