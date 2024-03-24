Бывший физиотерапевт Хэмилтона Анджела Каллен вернулась в автоспорт с бывшим гонщиком Ф-2

Анджела Каллен, проработавшая с 2015 по март 2023 года физиотерапевтом и личным ассистентом семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона, вернулась в автоспорт.

Каллен работала в «Мерседесе» с Льюисом Хэмилтоном более семи лет. В этот период Льюис выиграл пять из семи своих титулов. Но в начале прошлого года они внезапно прекратили сотрудничество. После этого Каллен провела остаток прошлого года в «творческом отпуске».

Как пишет Daily Mirror, Анджела Каллен была недавно замечена работающей с бывшим гонщиком Формулы-2 новозеландцем Маркусом Армстронгом, который готовится к своему первому полноценному сезону в серии IndyCar.

Анджела Каллен Фото: https://twitter.com/JennaFryer

Армстронг — бывший пилот академии «Феррари», занявший второе место в чемпионате Формулы-3 2019 года и выигравший несколько гонок в Формуле-2. В прошлом году он переключил своё внимание на североамериканский автоспорт, подписав контракт с командой Чипа Ганасси.

В пятницу в Калифорнии начались тесты IndyCar, и, прогуливаясь по пит-роуд, репортёр AP IndyCar Дженна Фрайер заметила, что Каллен была в наушниках в боксах команды Ганасси.