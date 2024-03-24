Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо выступил с заявлением о своём штрафе на Гран-при Австралии, высказав мнение, что у гонщиков должно быть больше свободы при обороне своей позиции.

«Лучший, чем в прошлые уикенды, гоночный темп позволил нам пересечь финишную черту на шестом и седьмом местах. Немного удивлён штрафом после гонки, касающимся того, как нам следует проходить повороты или пилотировать болиды.

Мы ни в коем случае не хотим сделать что-то неправильное на такой скорости. Я считаю, что без гравия в этом повороте, в любом другом таком повороте никто ничего даже не расследовал бы. Имея более чем 20-летний опыт в Формуле-1, участвуя в таких эпических схватках, как в Имоле-2005/2006, Бразилии-2023, — выбор траекторий, управление скоростью на входе в поворот ради лучшего выхода из него – это часть гоночного искусства.

В гонке мы никогда не едем на 100% на каждом круге и в каждом повороте. Мы экономим топливо, бережём шины, тормоза, поэтому требование, чтобы каждый круг был одинаковым, немного удивляет. Мы должны принять это и подумать о Гран-при Японии, чтобы иметь там больше темпа и бороться за хорошие позиции. Спасибо, команда!» — написал Алонсо на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).