Юки Цунода: наконец-то мы в очках, я счастлив!

Пилот «РБ» Юки Цунода прокомментировал своё выступление на Гран-при Австралии, отметив, что его команда проделала хорошую работу и заслужила такой результат.

«Наконец-то мы финишировали в десятке лучших, команда определённо заслуживает этого, и я очень счастлив! Мы не допустили ни одной ошибки, и для команды, и для меня важно сохранять этот настрой на следующие гонки.

Провести чистую гонку только на словах просто. Последние две были для нас разочаровывающими, поэтому сегодняшний финиш на восьмой позиции после продуктивной работы накануне был полностью заслуженным. Команда проделала фантастическую работу, и я вижу, что мы прогрессируем с каждой гонкой. Разница с прошлым годом разительная.

Честно говоря, гонка была не такой уж лёгкой, потому что другие команды прибавили в темпе, но я очень рад, что мы смогли максимально использовать свои возможности, и рад слышать, что с Джорджем в итоге всё в порядке.

Будет приятно отправиться в Японию с таким результатом за спиной. По крайней мере, я могу вселить некоторую надежду в своих болельщиков. Пока я не набирал очков на своём домашнем Гран-при, но машина выглядит хорошо, так что давайте ещё раз попробуем сделать это в этом году», — приводит слова Цуноды пресс-служба «РБ».