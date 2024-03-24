Вольф высказался о своём будущем в «Мерседесе» после Гран-при Австралии

Глава «Мерседеса» Тото Вольф отреагировал на провальное выступление команды на Гран-при Австралии.

Напомним, Льюис Хэмилтон сошёл на 16-м круге из-за поломки мотора, а на предпоследнем круге разбился Джордж Расселл, попытавшийся обогнать Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

«Уход – это не то, что я чувствую на данный момент. Если у вас есть какие-либо идеи относительно того, как всё изменить, я бы с радостью их выслушал.

Суть заключается в том, что это моя работа, и я не могу перейти в «Челси», «Ливерпуль» или «Феррари». У меня нет такого выбора, к сожалению. Я не могу сказать, что с меня хватит, как наёмный сотрудник. Моё хомячье колесо крутится, и я не могу спрыгнуть», — приводит слова Вольфа издание Mirror.