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Ландо Норрис и Оскар Пиастри протестировали гибридный суперкар McLaren Artura

Ландо Норрис и Оскар Пиастри протестировали гибридный суперкар McLaren Artura
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Пилоты команды «Макларен» в Формуле-1 Ландо Норрис и Оскар Пиастри протестировали гибридный спорткар McLaren Artura. Заезды прошли на Международном автодроме Бахрейна, где в начале марта стартовал новый сезон чемпионата мира.

Права на видео принадлежат McLaren Automotive. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале McLaren Automotive.

McLaren Artura выпускается с 2022 года. У спорткара 2-литровый твин-турбо двигатель M630 V6 с 120-градусным развалом цилиндров. Суммарная мощность силовой установки с учётом 95-сильного электромотора составляет 680 лошадиных сил. Кроме того, в конце февраля в McLaren представили открытую версию — Artura Spider, которая получила 700 сил. Согласно данным McLaren, этот Artura достигает 100 км/ч за 2,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 330 км/ч.

Отметим, что у автомобиля не раз возникали проблемы с надёжностью. В октябре один из них сгорел во время тест-драйва, а в конце прошлого года из-за риска возгорания пришлось отозвать более трёхсот экземпляров Artura.

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