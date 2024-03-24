Уиндзор поделился инсайдом о статусе Серхио Переса в «Ред Булл»

Известный британский обозреватель Питер Уиндзор высказался о будущем мексиканца Серхио Переса из «Ред Булл» на фоне триумфального выступления пилота «Феррари» испанца Карлоса Сайнса на Гран-при Австралии.

Напомним, Сайнс покинет итальянскую команду по окончании сезона, однако на данный момент неизвестно, где он продолжит карьеру.

«Сейчас топ-команды не могут не думать о Карлосе Сайнсе. И вы могли бы сказать, что Карлос Сайнс и Макс Ферстаппен стали бы неплохой комбинацией в «Ред Булл». Я лично считаю, что Макс пошёл бы на то, чтобы Карлос Сайнс оказался в другой машине. Но я слышал от разных источников в паддоке, и они довольно надёжны, что Серхио уже продлил свой контракт на следующий год», — приводит слова Уиндзора GPblog.