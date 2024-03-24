«Ужасное решение». Чемпион WEC раскритиковал штраф Алонсо

Победитель Европейской серии Ле-Ман и чемпионата WEC в классе LMP2 швейцарец Луи Делетраз прокомментировал штраф пилота «Астон Мартин» испанца Фернандо Алонсо на Гран-при Австралии.

Напомним, Алонсо признали виновным в опасном вождении и создании аварийной ситуации, приведшей к сходу пилота «Мерседеса» британца Джорджа Расселла на предпоследнем круге гонки. Испанец получил три штрафных балла и наказание проездом через пит-лейн, которое при невозможности отбытия во время гонки конвертируется в 20 секунд к результату.

«То есть Перес на несколько секунд замедлил Хэмилтона на третьем секторе в Абу-Даби во время борьбы за титул, и это нормально, а это — нет? Ужасное решение. Это гонки, и если мы находимся сзади, то это наша задача обогнать и отреагировать на машину впереди», — написал Делетраз в соцсети X (ранее Twitter).