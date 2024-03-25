Стал известен первый участник плей-офф NASCAR Cup Series сезона-2024

Пилот команды Hendrick Уильям Байрон выиграл гонку EchoPark Automotive Grand Prix — шестой этап NASCAR Cup Series, который прошёл на «Трассе Америк» в Остине. Это уже вторая победа Байрона в сезоне-2024 — ранее в этом году он выиграл «500 миль Дайтоны» и теперь гарантировал себе одно из 16 мест в плей-офф этого года. Кроме того, это вторая победа Байрона на дорожных трассах — первую он одержал в августе прошлого года в Уоткинс-Глен.

На второе место за три круга до финиша прорвался Кристофер Белл, который опередил своего партнёра по команде Joe Gibbs Racing Тая Гиббса. Четвёртым финишировал Алекс Боуман, а топ-5 замкнул Тайлер Реддик.

Новозеландец Шейн ван Гисберген, который в прошлом году выиграл свою дебютную гонку в NASCAR, в этом заезде финишировал на 21-й позиции, а экс-пилот Формулы-1 и чемпион мира по гонкам на выносливость Камуи Кобаяси после нескольких разворотов занял 30-е место.

NASCAR Cup Series. EchoPark Automotive Grand Prix (топ-10):

1. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 68 кругов.

2. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +0,6 сек.

3. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +2,7.

4. Алекс Боуман (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +12,6.

5. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») +13,1.

6. Эй-Джей Оллмендингер (Kaulig Racing / «Шевроле») +18,9.

7. Росс Честейн (Trackhouse Racing / «Шевроле») +20,9.

8. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») +24,3.

9. Кайл Буш (Richard Childress Racing / «Шевроле») +25,3.

10. Мартин Труэкс-мл. (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +31,6.

Борьба за места в плей-офф:

1. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 2 победы.

2. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — победа в Бристоле.

3. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — победа в Лас-Вегасе.

4. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — победа в Финиксе.

5. Даниэль Суарес (Trackhouse Racing / «Шевроле») — победа в Атланте.

6. Мартин Труэкс-мл. (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 220 очков.

7. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 215.

8. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 211.

9. Росс Честейн (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 182.

10. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 173.

11. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 171.

12. Алекс Боуман (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 165.

13. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») — 153.

14. Кайл Буш (Richard Childress Racing / «Шевроле») — 150.

15. Джон Хантер Немечек (Legacy Motor Club / «Тойота») — 143.

16. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») — 133.

Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка Toyota Owners 400 — пройдёт 31 марта на овале «Ричмонд Рейсвей» в штате Вирджиния.