Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас обратился к пилоту «Феррари» Карлосу Сайнсу

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира Карлос Алькарас из Испании поздравил своего соотечественника, гонщика команды «Феррари» Карлоса Сайнса, с победой на недавнем Гран-при Австралии.

«Это было великолепно, Карлос! Мои поздравления! Какая гонка!» — написал Алькарас в социальных сетях.

Напомним, в Мельбурне Сайнс более чем на две секунды превзошёл своего товарища по команде Шарля Леклера, занявшего второе место. Топ-3 замкнул Ландо Норрис, представляющий «Макларен». В настоящий момент в активе испанца 40 очков в общем зачёте пилотов. Он занимает четвёртое место. Лидером является голландец Макс Ферстаппен, представляющий австрийскую команду «Ред Булл».

Ранее руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал, о чём они договорились с Сайнсом на сезон-2024.