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Марко: Цунода абсолютно зрелый гонщик Формулы-1, это придаёт нам уверенности в будущем

Марко: Цунода абсолютно зрелый гонщик Формулы-1, это придаёт нам уверенности в будущем
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о гонщике команды «РБ» Юки Цуноде.

«У него хорошая скорость и совершенно особенный характер. Кроме того, я читал, что он является большим фаворитом среди молодых болельщиков. Цунода показывает стабильно хорошее время прохождения круга. Когда Нико Хюлькенберг атаковал его, он отреагировал мгновенно и оторвался на три секунды. У «Хааса» быстрая машина, но Юки был безупречен весь уикенд. Это только лишний раз подтверждает, что он абсолютно зрелый гонщик Формулы-1. Это придаёт нам уверенности в будущем», — приводит слова Марко GrandPrix.

Напомним, на недавнем Гран-при Австралии Цунода показал седьмой результат. Победителем стал Карлос Сайнс из «Феррари».

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