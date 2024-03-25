Марко: Цунода абсолютно зрелый гонщик Формулы-1, это придаёт нам уверенности в будущем

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о гонщике команды «РБ» Юки Цуноде.

«У него хорошая скорость и совершенно особенный характер. Кроме того, я читал, что он является большим фаворитом среди молодых болельщиков. Цунода показывает стабильно хорошее время прохождения круга. Когда Нико Хюлькенберг атаковал его, он отреагировал мгновенно и оторвался на три секунды. У «Хааса» быстрая машина, но Юки был безупречен весь уикенд. Это только лишний раз подтверждает, что он абсолютно зрелый гонщик Формулы-1. Это придаёт нам уверенности в будущем», — приводит слова Марко GrandPrix.

Напомним, на недавнем Гран-при Австралии Цунода показал седьмой результат. Победителем стал Карлос Сайнс из «Феррари».