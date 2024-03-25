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Ландо Норрис — о ГП Австралии: возможно, «Макларен» упустил шанс стать вторым

Ландо Норрис — о ГП Австралии: возможно, «Макларен» упустил шанс стать вторым
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Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о выступлении на недавнем Гран-при Австралии. Напомним, в Мельбурне Ландо показал третий результат. Победу добыл Карлос Сайнс из «Феррари». Вторым был ещё один гонщик «Скудерии», Шарль Леклер.

«Думаю, весь уикенд у нас был хороший темп. Честно говоря, возможно, мы упустили возможность занять второе место. Но это хороший знак. Позитив для всей команды, хороший толчок», — приводит слова Норриса Pit Debrief.

В общем зачёте пилотов на счету Норриса в настоящий момент 27 очков. Британец занимает шестое место. Возглавляет рейтинг голландец Макс Ферстаппен, представляющий австрийскую команду «Ред Булл».

Ранее сообщалось, что Норрис и Оскар Пиастри протестировали гибридный суперкар McLaren Artura.

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