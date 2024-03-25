Audi выпустила последний экземпляр спорткара R8

Компания Audi завершила производство спорткаров R8 — на немецком заводе марки в Хайльбронне собран последний экземпляр автомобиля, сообщает издание Motor1. Отмечается, что последняя в истории Audi R8 выпущена в спецификации Performance Quattro Edition и в жёлтом цвете Vegas Yellow.

Audi R8 была представлена в 2006 году и выпускалась на протяжении 18 лет. Машина создана на основе концепта Audi Le Mans quattro и вобрала в себя лучшие наработки компании в области машин класса GT. Так, на презентации автомобиля Жаки Икс, шесть раз побеждавший в «24 часах Ле-Мана», назвал Audi R8 автомобилем «с наилучшей управляемостью на сегодняшний день».

Автомобиль Audi R8 широко применялся немецкой маркой в гонках GT, а также приобрёл немалую популярность за счёт того, что построен на той же платформе, что и Lamborghini Huracan. Кроме того, Audi R8 не раз появлялась в фильмах студии Marvel и является личным автомобилем «Железного человека» Тони Старка.