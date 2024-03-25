Марк Зурер — о штрафе Алонсо в Мельбурне: справедливо, ведь всё могло закончиться плохо

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Зурер прокомментировал штраф пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо на Гран-при Австралии. Испанец был признан виновным в опасном пилотировании и создании аварийной ситуации, которая привела к сходу гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла на предпоследнем круге гонки. Фернандо получил штраф 20 секунд и три штрафных балла.

«Я всегда говорю – добрых чемпионов мира не бывает. То, что сделал Алонсо, в тот момент было неправильным. Но это не редкость. Наказание было справедливым. Ведь всё могло закончиться плохо», — приводит слова Зурера Formel1.de.

Ранее «Чемпионат» проводил опрос, где предлагал ответить на следующий вопрос: согласны ли вы со штрафом Фернандо Алонсо за инцидент с Джорджем Расселлом?